Открытие музея Гарри Поттера в Лондоне после карантина

В Лондоне (Великобритания) 20 августа 2020 года после нескольких месяцев карантина для посетителей вновь открыли популярный Музей Гарри Поттера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, музей находится на территории лондонской студии Warner Bros., где когда-то снимали легендарную серию фильмов о школе магов и приключениях ее воспитанников.

Таким образом, все желающие могут прогуляться среди знакомых декораций, сфотографироваться на фоне знаковых локаций и персонажей фильма, а также поучаствовать в интерактивных сценах. Например, ухватить метлу или успеть на знаменитый поезд до Хогвардса.



