В России за сутки выявили 4 921 случай заражения коронавирусом, общее количество инфицированных достигло 951 897. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, суточный рост неделю не превышает 0,5%.

Нулевой прирост за сутки зафиксирован в Ненецком и Чукотском автономном округах, в Московской области он составил около 0,2%, в Москве, Липецкой, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях, а также еще ряде регионов - 0,3%.

Наибольший прирост в абсолютном выражении зарегистрирован в Москве - 687 новых случаев, Санкт-Петербурге (183), Московской (161) и Ростовской (129) областях, Ставропольском крае (128).

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, еще продолжающих лечение, сократилось с 169 457 до 168 110. Таким образом, в стране болеют 17,7% всех инфицированных.