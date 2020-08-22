В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 126 человек

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 126 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 20 502.

За последние сутки в Иране выявлено 2 028 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 356 792, вылечились 307 702 человека.