https://news.day.az/world/1264405.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 126 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 126 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 126 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.
Общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 20 502.
За последние сутки в Иране выявлено 2 028 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 356 792, вылечились 307 702 человека.
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