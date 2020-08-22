Названы причины стремительного распространения коронавируса в США

Активность населения, большое количество международных связей, слабые карантинные меры - основные причины широкого распространения коронавируса COVID-19 в США. Как рассказал вирусолог Константин Чумаков в интервью РБК, Соединенные Штаты открыты, поэтому опасное заболевание выявлено сразу на обоих побережьях, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Драконовские меры" в Европе, считает ученый, помогли Китаю и Европе уменьшить число зараженных и умерших от COVID. Использовалось даже полицейское преследование, напомнил Константин Чумаков.

В США, напротив, люди не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования.

В печальной статистике по коронавирусу США удерживают первое место. В стране 5,5 миллиона заболевших и 179 тысяч умерших.