ВОЗ озвучила сроки окончания эпидемии

Всемирная организация здравоохранения обнародовала свои прогнозы по срокам окончания пандемии коронавируса, сообщается в официальном микроблоге ВОЗ. Со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, утверждается, что человечество сможет победить коронавирусную инфекцию примерно за два года. Такой относительно длительный срок объясняется высокой социальной активностью современного мира и большим числом контактов. Оптимизма медикам добавляют новые и существующие технологии, которые помогут побороть вирус, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Гебрейесус отметил, что пандемия "испанского гриппа", с которой человечество столкнулось в 1918 году, длилась два года, но с COVID-19 ВОЗ надеется справиться быстрее. Член подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что организация создала рабочую группу по определению мутаций COVID-19.

Пандемия COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была объявлена 11 марта текущего года. В мире число зараженных превысило 22,5 миллиона, умерли почти 800 тысяч человек. На сегодняшний день ситуация в области общественного здравоохранения по-прежнему является чрезвычайной, считают в ВОЗ.

Поможет побороть вирус и масштабная вакцинация населения. В ВОЗ считают, что массовое производство вакцины начнется не ранее 2021 года. Медики сейчас готовятся ко второй волне заболеваемости.

Тем временем, стало известно, что пандемия может привести к голоду библейского масштаба, массовой гибели людей, усилению миграции и обострению конфликтов. Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли.