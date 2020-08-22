Осенью в Польше возможно повторное крупное закрытие экономики из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил замминистра финансов Польши Петр Патковский, передает RMF24 в субботу, 22 августа.

"Мы не можем на 100% исключить второй локдаун, на том же уровне, что и весной", - сказал Патковский.

Политик добавил, что все же более вероятен другой сценарий, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Это будет не тотальная блокировка, а точечное отключение секторов экономики. На практике это означало бы закрытие - и только в определенных регионах - кинотеатров, ресторанов, баров и театров. Однако все зависит от развития эпидемии коронавируса в Польше", - отметил Патковский.