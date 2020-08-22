На кампанию по переизбранию Трампа потрачена рекордная сумма

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, Республиканская партия и еще два связанных с ними комитета потратили с 2017 года более $1 млрд на кампанию по переизбранию нынешнего главы государства, что является рекордной суммой на данном этапе президентской гонки. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The Washington Post, которая проанализировала соответствующую финансовую документацию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание подчеркивает, что Трамп начал собирать и тратить средства на кампанию по переизбранию уже после того, как занял пост президента в 2017 году - раньше, чем все его предшественники. Для сравнения: к августу 2012 года, за несколько месяцев до выборов, штаб 44-го президента США Барака Обамы и Национальный комитет Демократической партии (НКДП) потратили около $643 млн на кампанию по его переизбранию.

В июле Трамп смог собрать $165 млн пожертвований на ведение кампании, а кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден - $140 млн. К августу действующий глава государства располагал $300 млн пожертвований на ведение кампании, в то время как его главный соперник - $294 млн.

Национальный комитет Республиканской партии в августе смог собрать на партийные нужды $55,3 млн по сравнению с $16,3 млн у НКДП. При этом долг демократов составляет $1,5 млн, у республиканцев задолженностей нет. Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября.