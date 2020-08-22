Примерно 300 жителей острова Пальма (Канарские острова, Испания) были эвакуированы из-за лесного пожара, начавшегося 21 августа вечером.

Об этом в субботу сообщила газета El Mundo со ссылкой на местную администрацию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, на месте инцидента со вчерашнего дня работают пожарные службы, были задействованы вертолеты. Пожару был присвоен второй уровень сложности.