В столичном регионе Италии зарегистрирован суточный рекорд заражений коронавирусом

Максимальный с начала распространения в Италии коронавируса суточный прирост случаев инфицирования зарегистрирован в столичной области Лацио - 215. Об этом сообщает в субботу газета Il Messaggero со ссылкой на данные региональных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее суточный прирост числа инфицированных здесь составил 137. До сих пор в столичной области распространение коронавируса было достаточно сдержанным, и общее число заразившихся в области с населением 5,8 млн человек пока не превысило 10 тыс. человек, из которых умерли 873. За минувшие сутки в Лацио не зафиксировано смертей от последствий коронавирусной инфекции.

Как указывает газета, более 60% случаев инфицирования - завозные, при этом 45% заразившихся - вернувшиеся с отдыха на острове Сардиния, где на местных курортах возникли локальные вспышки заболевания, связанные с ночными клубами. "Мессаджеро" также пишет, что многие выявленные инфицированные - молодые люди, у которых вызываемое новым коронавирусом заболевание протекает без симптомов, что не требует госпитализации.

В последние две недели в Италии число новых заражений поступательно растет. Накануне сообщалось о почти 950 новых случаях по стране, в субботу ожидается, что суточный прирост превысит 1 000 новых случаев. Такие цифры соответствуют последнему периоду карантина, который вводился с начала марта по середину мая. На пике эпидемии в конце марта число новых случаев за сутки доходило до 6,5 тыс., а в отделениях интенсивной терапии находились до 4 тыс. пациентов. Сейчас их число опустилось ниже 100 по стране.

Il Messaggero не исключает введения местных ограничений по областям. Губернатор южной области Кампания Винченцо Де Лука не исключил возможных ограничений на въезд на ее территорию из других эпидемиологически неблагополучных регионов.

Локальная вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была выявлена в Италии 21 февраля в северной области Ломбардия, которая считается ее эпицентром. Там по-прежнему зарегистрировано наибольшее число заражений и летальных исходов. Всего с начала эпидемии в Италии заразились более 257 тыс. человек, из которых почти 35,5 тыс. скончались.