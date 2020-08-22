Иран готов вести переговоры о компенсации за сбитый украинский Боинг

Накануне следующего раунда переговоров с Украиной, который состоится в Тегеране в октябре, глава Авиационной организации Ирана Турадж Зангане заявил, что Иран полностью готов к переговорам о компенсации, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Заместитель министра иностранных дел Мохсен Бахарванд провел встречи с Украиной во главе делегации, состоящей из представителей различных секторов", - сказал он.

"Переговоры по вопросам, связанным с крушением украинского самолета, включая вопрос о компенсации, были ключевыми в этих переговорах. Следующая встреча намечена на октябрь в Тегеране", - добавил он.

"Несомненно то, что Иран принял на себя ответственность за эту ошибку, поэтому он полностью готов к переговорам о компенсации", - добавил он.

Boeing 737−800 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Иран признал, что сбил самолет по ошибке.