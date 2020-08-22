Более 23 млн человек в мире заразились коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в субботу 23 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает ТАСС.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 23 026 230, умерли 800 237 человек, выздоровели 14 774 304. Больше всего случаев заражения (5 645 697) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 532 330) и Индия (2 975 701).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 951 897 случаев заражения, выздоровели 767 477 человек, умерли 16 310.