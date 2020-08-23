https://news.day.az/world/1264496.html Бойцы "Хезболлах" сбили израильский беспилотник - на юге Ливана
Бойцы "Хезболлах" сбили израильский беспилотник - на юге Ливана
Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля был сбит в субботу в небе над югом Ливана после того, как нарушил воздушное пространство.
Об этом, как передал телеканал Al Mayadeen, сообщила в своем коммюнике вооруженная милиция "Хезболлах", передает ТАСС.
"Бойцы сил сопротивления поразили израильский беспилотник, вторгшийся в небо Ливана вблизи населенного пункта Аит-эш-Шааб", - указывается сообщении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре