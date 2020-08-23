В Лондоне сломался знаменитый Тауэрский мост

В столице Великобритании заклинило Тауэрский мост при разведении для пропуска судов по Темзе. Об этом в вечером субботу, 22 августа, сообщила газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Тауэрский мост в настоящее время закрыт для пешеходов и транспорта из-за технической неисправности. Специалисты усиленно работают, чтобы наладить работу моста", - отметила полиция Лондона в Twitter.

Спустя полтора часа мост открыли для пешеходов, тогда как водителям рекомендовали искать пути объезда.