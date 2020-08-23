https://news.day.az/world/1264510.html В Грузии коронавирус подтвердился у полуторамесячного младенца
В Грузии коронавирус подтвердился у полуторамесячного младенца
В Грузии коронавирус подтвердился у полуторамесячного младенца, передает Day.Az со ссылкой на 1tv.ge.
Как сообщили Первому каналу Грузии в тбилисской клинике Вахтанга Бочоришвили, коронавирус подтвержден у супругов и их двух детей, включая полуторамесячного малыша.
По информации клиники, у младенца и матери наблюдаются легкие симптомы заболевания, в то время как отец и второй ребенок чувствуют себя хорошо.
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