В США полицейские убили грабителя-афроамериканца

В штате Луизиана полицейские застрелили темнокожего мужчину во время задержания. По их версии, он грабил магазин, при этом угрожая продавцу ножом. Потом, увидев полицейских, попытался сбежать, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чтобы его остановить, полицейские применили электрошокеры. Но он продолжал проявлять агрессию, и в итоге был убит. Сейчас полиция штата приведена в полную готовность, так как власти боятся беспорядков.

В соцсетях называют произошедшее очередным примером насилия против темнокожих и призывают выйти на улицы. Руководство полиции пообещало провести расследование, сообщает телеканал "Россия 24".