В Колумбии в трех перестрелках погибли 17 человек

Не менее 17 человек погибли за последние сутки в Колумбии в трех перестрелках. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 23 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что инциденты произошли в регионах, являющихся местами противостояния торговцев наркотиками, отдельных преступных группировок и демобилизованных партизан Революционных вооруженных сил.

Так, по шесть человек погибли после нападений в департаментах Нариньо и Каука, еще пятеро - в провинции Араука.

Власти пока не установили, являлись ли убитые представителями какой-либо из групп или членами одной семьи.

При этом отмечается, что неделю назад восемь человек были застрелены неизвестной вооруженной группой в регионе оборота наркотиков Нариньо. Еще пятеро погибли в результате нападения 11 августа на востоке города Кали.

Проблемы с производством и продажей наркотиков продолжаются в Колумбии на протяжении многих лет. В результате различных конфликтов, связанных с оборотом наркотиков, в стране погибли более 260 тысяч человек.