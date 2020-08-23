https://news.day.az/world/1264517.html В Индии более трех миллионов человек инфицированы COVID-19
В Индии более трех миллионов человек инфицированы COVID-19
В Индии количество зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19 достигло 3 040 492. По этому показателю страна занимает третье место в мире после США и Бразилии, сообщает статистический сайт Worldometer в субботу, 22 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
С начала пандемии в стране зафиксировано 56 829 смертей и 2 276 748 случаев выздоровления.
Только за вчера в Индии зарегистрировали 67 124 новых случая и 901 летальный исход.
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