В Индии более трех миллионов человек инфицированы COVID-19

В Индии количество зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19 достигло 3 040 492. По этому показателю страна занимает третье место в мире после США и Бразилии, сообщает статистический сайт Worldometer в субботу, 22 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

С начала пандемии в стране зафиксировано 56 829 смертей и 2 276 748 случаев выздоровления.

Только за вчера в Индии зарегистрировали 67 124 новых случая и 901 летальный исход.