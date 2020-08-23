В Италии рекордное за три месяца число новых случаев коронавируса

В Италии за минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 составило 1 071. Это рекордный показатель с мая, сообщило министерство здравоохранения Италии в субботу, 22 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Больше всего инфицированных выявлено в столичной области Лацио - 215. Далее следуют северные области Ломбардия (185) и Венето (160).

В последний раз в Италии был зафиксирован более высокий показатель по заражениям коронавирусом 12 мая, когда было выявлено 1402 случая. Это произошло за шесть дней до того, как заработали рестораны, бары и магазины после 10-недельного карантина.

Накануне в пятницу в Италии также был установлен антирекорд последних трех месяцев - 947 новых случаев заражения коронавирусом.