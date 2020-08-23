В Киеве мусоровоз переехал женщину с ребенком

В Киеве мусоровоз наехал на мать с ребенком. Женщина погибла на месте, мальчик госпитализирован, сообщает столичное управление Нацполиции в субботу, 22 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По предварительной информации, водитель мусоровоза, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, делал маневр "задний ход" и травмировал 46-летнюю женщину с 4-летним мальчиком. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, а ребенка с травмами головы госпитализировали в больницу, говорится в сообщении.

Полицейские задержали водителя. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.