Роналду построит отель в Манчестере

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду построит четырехзвездочный отель в Манчестере. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, строительство объекта в деловом районе города будет стоить более €30 млн. Открытие гостиницы запланировано на 2023 год.

В здании будут располагаться спортзал, кафе и бар на крыше. Проектная вместимость гостиницы - 151 номер.