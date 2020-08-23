https://news.day.az/world/1264525.html Сразу 6 смерчей возникло над водами Мексиканского залива - ВИДЕО
Сразу 6 смерчей возникло над водами Мексиканского залива - ВИДЕО
Очевидцы засняли на видео сразу шесть смерчей, которые образовались над водами Мексиканского залива. После чего ролик был размещен в Сети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Автор публикации утверждает, что над водой было девять смерчей, однако на камеру попали лишь шесть из них.
Природная стихия разгулялась в четверг, 20 августа.
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