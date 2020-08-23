Уровень заболеваемости COVID-19 в мире стремительно растет

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 23 миллиона. Больше всего заболевших в США - свыше 5.5 миллиона. На втором месте остается Бразилия, на третьем - Индия. На этой неделе медики отмечают значительный рост уровня заболеваемости. В каких странах ситуация наиболее тревожная?

В США по-прежнему ежедневно выявляют в районе 50 тысяч новых случаев заражения. При этом активисты выходят на массовые протесты и требуют проведения реформ в сфере здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Тем временем, специалисты ВОЗ предупреждают: бороться с пандемией придется еще около двух лет. "Мы надеемся, что покончить с пандемией коронавируса удастся менее, чем за два года, но это возможно только в том случае, если мы все объединим усилия. Нам всем нужно соблюдать защитные меры. И мы надеемся, что скоро всем и каждому будет доступна спасительная вакцина", - подчеркнул глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

В рамках исследований немецкие ученые устроили необычный эксперимент. В Лейпциге за один день провели три подряд концерта популярного исполнителя Тима Бенджко, на каждый собрали более тысячи зрителей, на которых надевали специальные датчики и давали им флуоресцентные дезинфицирующие средства. Таким образом ученые отслеживали передвижения зрителей и выясняли, каких поверхностей они касались чаще всего. Цель эксперимента - вывести математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риск вспышки коронавируса после массового мероприятия. Результаты обещают огласить осенью.

Британцы, несмотря на отмену некоторых запретов, не стремятся к популярным развлечениям. Так, пустыми остаются кинотеатры. Владельцы некоторых из них сообщают, что за день продают не более четырех билетов.

В Италии уровень заболеваемости сейчас самый высокий за последние четыре месяца. Власти призывают людей отказаться от похода на пляжи и обязательно носить маски в общественных местах.

Власти Франции, Дании, Словакии, Испании тоже заявляют о новых рекордах по суточному числу заражений. В целом в европейских странах уровень заболеваемости растет в геометрической прогрессии, и это перед самым началом учебного года.

"Сейчас эпидемиологическая ситуация не только не находится под контролем, но и становится все хуже и хуже, поэтому я прошу вас действовать ответственно, носить маску, соблюдать социальную дистанцию, не собираться большими компаниями. Иначе пандемия растянется на долгие годы", - призывает инфекционист Биляна Злоютро.

Вирусная угроза всерьез напугала японские власти, которые задумались о том, чтобы перевести верхнюю палату парламента на удаленный режим работы, Таиланд продлевает режим ЧС на месяц, в Южной Корее ужесточают защитные меры.

А в Китае, откуда и распространился COVID-19, за сутки выявили 12 случаев заражения.