В Турции 12 человек пропали без вести после схода селевого потока

На северо-востоке Турции из-за сильных дождей в ряде районов провинции Гиресун сошли селевые потоки. В результате стихийного бедствия 12 человек пропали без вести, сообщает Анадолу в воскресенье, 23 августа, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что в пострадавший регион прибыл министр внутренних дел Турции Сулейман Сойл. По его словам, спасательные работы не прекращаются.

"Будем надеяться, что пропавшие будут найдены", - сказал Сойлу, призвав население к бдительности на фоне непрекращающихся дождей в черноморском регионе Турции.

Тем временем, губернатор провинции Гиресун Энвер Унлю сообщил об обнаружении тела одного из пропавших без вести.

"Погиб один из жителей населенного пункта Еспийе, двое получили травмы", - отметил губернатор и добавил, что ряд дорог местного значения разрушены селевыми потоками и оползнями.