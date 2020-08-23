Датчан будут штрафовать за езду в общественном транспорте без масок
Датчан будут штрафовать за езду в общественном транспорте без масок.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, министр транспорта Дании Бенни Энгельбрехт объявил о наложении штрафов на всех граждан и гостей страны, кто не соблюдает новое требование о ношении масок при использовании всех видов общественного транспорта на территории королевства, передает Day.Az.
"Если пассажир не хочет соблюдать правила, то можно вызвать полицию и наложить штраф", - сказал Энгельбрехт.
Впрочем по словам министра, те, кто не может носить маску из-за болезни или инвалидности, будут освобождены от этого требования при определенных условиях.
Правительство Дании также проинформировало о разработке плана, позволяющего обеспечить бесплатными лицевыми масками всех уязвимых групп людей, таких как пожилые люди.
В последние дни в Дании наблюдается рост числа носителей коронавируса COVID-19. В связи с этим правительство рассматривает применение ряда новых ограничительных мер, с тем чтобы не пришлось заново вводить карантин на территории всей страны.
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