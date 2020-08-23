В России за сутки выявили 4852 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Большинство из них зафиксировано в Москве (611), Санкт-Петербурге (180), Московской области (164).

Всего в стране выявлено 956 749 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 73 летальных случая. За весь период в России скончались 16 383 человек с коронавирусом.