https://news.day.az/world/1264553.html В России за сутки выявили 4852 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 4852 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 4852 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Большинство из них зафиксировано в Москве (611), Санкт-Петербурге (180), Московской области (164).
Всего в стране выявлено 956 749 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 73 летальных случая. За весь период в России скончались 16 383 человек с коронавирусом.
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