Двух боевиков "ИГ" ликвидировали в Ингушетии

Два участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) ликвидированы в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики, передает Day.Az.

"В ходе спецоперации ликвидированы двое", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, активная фаза боестолкновения в зоне проведения контртеррористической операции завершена. По его данным, оно происходило в жилой зоне ближе к окраине села. Территория оцеплена.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что убитые боевики были сторонниками запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" ("ИГ").