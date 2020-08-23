Число жертв схода селя в Турции выросло до четырех

Число жертв схода селя на севере Турции выросло до четырех. Об этом сообщило в воскресенье Министерство внутренних дел республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Спасти удалось 133 человека, продолжаются работы по поиску 11 пропавших.

Причиной оползней и селевых потоков стали обильные ливни, которые за короткий промежуток времени принесли более 130 кг воды.