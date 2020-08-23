В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса

Второй волны коронавируса можно избежать, и сейчас медики располагают всеми необходимыми для этого инструментами. Такую оценку дал помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра в интервью газете Corriere della Sera, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, сейчас в Италии наблюдается рост числа зараженных, но это связано с улучшением и расширением диагностики. При этом количество тяжелобольных можно контролировать. "Мы научились делать это, к сожалению, после болезненного опыта", - пояснил он.

Гуэрра добавил, что с началом учебного года неизбежно вырастет число новых заражений, потому что физические контакты между учениками предотвратить будет невозможно. Представитель ВОЗ отметил, что до сих пор полноценно не изучен вопрос заразности детей с коронавирусом. Например, существует теория, что дети до 10-11 лет реже заражают окружающих. После 12 лет способность передавать инфекцию у подростка повышается.