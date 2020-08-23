Иран раскрыл новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иран раскрыл часть данных с черных ящиков сбитого по ошибке Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины". Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Участие в работе над восстановлением информации с бортовых самописцев приняли украинские и американские эксперты, а также специалисты из Франции, Канады, Швеции и Великобритании.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Тураджа Дехкани Зангене рассказал, что время расшифрованных записей составило всего 19 секунд. Он предположил, что первая ракета, попавшая в самолет, нарушила работу системы записи голосов. Зангене также отметил, что всю полученную информацию Тегеран включит в итоговый доклад, посвященный расследованию катастрофы.

12 июля Организация гражданской авиации Ирана пояснила в дополненном докладе по украинскому Boeing, что комплекс противовоздушной обороны (ПВО) был перемещен незадолго до происшествия - это привело к "изменению географического положения и направления комплекса". Помимо этого, между комплексом ПВО и центром не состоялся обмен данными, из-за чего оператор идентифицировал самолет как вражескую цель и запустил первую ракету по самолету, а затем вторую.

26 июня сообщалось, что Иран отправил во Францию бортовой самописец со сбитого украинского Boeing 737-800. Военный прокурор Тегерана Голама Аббаса Торки заявлял, что черный ящик с самолета серьезно поврежден.

Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Иран признал, что сбил самолет по ошибке.