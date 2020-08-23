В Иране за последние сутки от COVID-19 умер 141 человек

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умер 141 человек, общее число скончавшихся составило 20 663.

Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Day.Az.

За последние сутки в Иране выявлено 2 113 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 358 905. Вылечились 309 464 человек.