https://news.day.az/world/1264602.html В Иране за последние сутки от COVID-19 умер 141 человек
В Иране за последние сутки от COVID-19 умер 141 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умер 141 человек, общее число скончавшихся составило 20 663.
Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Day.Az.
За последние сутки в Иране выявлено 2 113 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 358 905. Вылечились 309 464 человек.
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