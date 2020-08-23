В Грузии возросло число заразившихся коронавирусом

В Грузии выявлены 17 новых случаев коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.

На сегодня в Грузии подтверждены 1411 случаев коронавируса, а число выздоровевших составляет 1132 человека, скончались 17 инфицированных.

Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.

В режиме карантина находятся 6 848 граждан, в стационарах под наблюдением врачей - 269 человек.