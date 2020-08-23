https://news.day.az/world/1264615.html Мирные жители погибли при взрыве в Афганистане
Мирные жители погибли при взрыве в Афганистане
В провинции Газни на востоке Афганистана у обочины дороги сработало взрывное устройство. Об этом в воскресенье, 23 августа, передает агентство Anadolu.
В этот момент там проезжал автомобиль с мирными жителями. Погибли семь человек, в том числе дети, сообщил представитель администрации губернатора Газни Вахидулла Джумазада, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ни одна организация еще не взяла на себя ответственность за случившееся.
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