Мирные жители погибли при взрыве в Афганистане

В провинции Газни на востоке Афганистана у обочины дороги сработало взрывное устройство. Об этом в воскресенье, 23 августа, передает агентство Anadolu.

В этот момент там проезжал автомобиль с мирными жителями. Погибли семь человек, в том числе дети, сообщил представитель администрации губернатора Газни Вахидулла Джумазада, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ни одна организация еще не взяла на себя ответственность за случившееся.