https://news.day.az/world/1264623.html Еврокомиссару по торговле грозит увольнение за посещение вечеринки с 80 гостями

Еврокомиссару по торговле грозит увольнение за посещение вечеринки с 80 гостями

В мире, 23 августа 2020 17:04 353
Еврокомиссару по торговле грозит увольнение за посещение вечеринки с 80 гостями

Еврокомиссару по торговле ирландцу Филу Хогану грозит увольнение за посещение на прошлой неделе ужина с участием более 80 гостей, организованного гольф-обществом парламента Ирландии в одном из отелей страны. Организаторы мероприятия не соблюдали меры по борьбе с коронавирусом, в частности, в отношении допустимого количества гостей и продолжительности вечера. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье брюссельский портал EURACTIV.

Более того, как сообщают СМИ, правительство Ирландии распространило заявление, в котором призывает Хогана "обдумать свою позицию". "Премьер-министр и вице-премьер действительно разговаривали с еврокомиссаром Хоганом и попросили его обдумать свою позицию", - отмечается в документе.

При этом сам еврокомиссар в своем Twitter признал ошибку и извинился. "Я хочу полностью и безоговорочно извиниться за то, что присутствовал на ужине гольф-общества Oireachtas в среду вечером. Я хочу, в частности, извиниться перед замечательными медицинскими работниками, которые продолжают рисковать своей жизнью в борьбе с коронавирусом, и всеми людьми, потерявшими близких во время этой пандемии", - написал он в воскресенье.

Хоган признал, что его действия "задели за живое народ Ирландии", о чем он глубоко сожалеет. "Я прекрасно понимаю, какой ненужный стресс, риск и обиду причинило народу Ирландии мое присутствие на таком мероприятии, в такое трудное для всех время, и я чрезвычайно сожалею об этом", - добавил он.

По его словам, он признает, "что этот вопрос гораздо серьезнее, чем соблюдение правил и положений и соблюдение законности и процедур". "Все мы должны проявить солидарность, пытаясь искоренить эту общую чуму. Таким образом, я приношу свои полные и глубокие извинения в это трудное для всех людей время, когда весь мир борется с коронавирусом, - отметил он. - Вчера я разговаривал с премьер-министром и вице-премьером (Ирландии - прим. ТАСС) и внимательно выслушал их мнения, которые я уважаю. В последние дни я отчитываюсь перед председателем Еврокомиссии по всем этим вопросам".

 

Однако, как сообщают СМИ, власти Ирландии считают, что еврокомиссар опоздал с извинениями. "Оба считают (премьер и вице-премьер Ирландии - прим. ТАСС), что мероприятие вообще не должно было состояться, что извинения еврокомиссара пришли с опозданием и что он все еще должен дать полный отчет и объяснения своим действиям", - цитируют СМИ заявление правительства.

Карьера Хогана в Еврокомиссии под угрозой не только потому, что он оказался на ужине, количество гостей которого превысило допустимые 50 человек и который продолжался после 23:00. Наиболее серьезная ошибка еврокомиссара заключается в том, что он нарушил 14-дневный карантин, который должен был соблюдать при въезде в Ирландию из Бельгии.

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