Иностранные солдаты начали покидать иракскую военную базу

Командование международной военной коалиции передало властям Ирака базу Эт-Таджи, расположенную под Багдадом.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Ren.tv, сообщил местный телеканал "Аль-Хадас".

Базу покинули военнослужащие из США, Австралии и Новой Зеландии, проводившие на базе инструктажи для местных силовиков. Сообщается, что всего на базе находилось около 2 тыс. иностранных военных.

Еще в январе Ирак принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск с территории страны.