https://news.day.az/world/1264638.html Иностранные солдаты начали покидать иракскую военную базу
Иностранные солдаты начали покидать иракскую военную базу
Командование международной военной коалиции передало властям Ирака базу Эт-Таджи, расположенную под Багдадом.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Ren.tv, сообщил местный телеканал "Аль-Хадас".
Базу покинули военнослужащие из США, Австралии и Новой Зеландии, проводившие на базе инструктажи для местных силовиков. Сообщается, что всего на базе находилось около 2 тыс. иностранных военных.
Еще в январе Ирак принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск с территории страны.
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