https://news.day.az/world/1264649.html Из-за проливных дождей в Батуми подтопило несколько улиц

Из-за проливных дождей в Батуми подтопило несколько улиц

В мире, 23 августа 2020 18:52 162
Из-за проливных дождей в Батуми подтопило несколько улиц

Из-за проливных дождей в Батуми подтопило несколько улиц, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.

По информации Батумской мэрии, все городские службы работают в чрезвычайном режиме. Мобилизована спецтехника водораспределительной компании "Батумис цкали", работают группы по расчистке системы дождевой канализации. Работы по откачке воды в городе велись на протяжении всей ночи.

В компании "Батуми Цкали" говорят, что дренажные каналы были предварительно очищены и открыты, однако система физически не смогла справиться с таким большим объёмом осадков.

 

Работы по очистке города продолжаются. Проливной дождь в Батуми идёт второй день подряд.

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