На юге России выпал снег

В самом южном районе Дагестана выпал снег, администрация сообщает, что для высокогорных территорий республики это обычное явление для конца августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, ранее в социальных сетях появились фотографии и короткие видео заснеженных гор в окрестностях села​​​ Куруш на высоте более 2,5 тысячи метром над уровнем моря. В последние там шли дожди, температура снизилась и сегодня осадки выпали уже в виде снега.

Ранее сообщалось, как в Шевейцарии один из городов засыпало шоколадным снегом. Причина необычных осадков в аварии на кондитерской фабрике.