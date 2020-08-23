https://news.day.az/world/1264668.html На юге России выпал снег
На юге России выпал снег
В самом южном районе Дагестана выпал снег, администрация сообщает, что для высокогорных территорий республики это обычное явление для конца августа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, ранее в социальных сетях появились фотографии и короткие видео заснеженных гор в окрестностях села Куруш на высоте более 2,5 тысячи метром над уровнем моря. В последние там шли дожди, температура снизилась и сегодня осадки выпали уже в виде снега.
Ранее сообщалось, как в Шевейцарии один из городов засыпало шоколадным снегом. Причина необычных осадков в аварии на кондитерской фабрике.
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