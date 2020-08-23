Байден заявил о готовности быть президентом два срока

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сообщил, что в случае победы на выборах готов занимать пост главы государства два срока. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Байдена, возраст не стал бы для него помехой. "Я думаю, это обоснованный вопрос, который допустимо задать любому человеку старше 70 лет, здоровы ли они и готовы ли, это обоснованный вопрос, но я могу лишь сказать американцам: вы увидите", - сказала он, добавив, что "безусловно" открыт для возможности пойти на второй срок и проработать на посту президента восемь лет.

Ранее американское издание Washington Examiner сообщило, что произнесенные Байденом слова в заключение речи в ходе съезда Демократической партии практически полностью повторяют фразу известного канадского политика Джека Лэйтона. Завершая речь, Байден сказал: "Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. Свет сильнее тьмы". Похожие слова Лэйтон написал в 2011 году.

В ходе своего выступления Байден также согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии.