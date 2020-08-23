В мире от коронавируса умерли больше 800 тысяч человек

В мире от коронавируса за сутки умерли 5,7 тысячи человек, что увеличивает общее число жертв до 800 тысяч, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, также за день заразились 244 тысячи человек, с начала пандемии - больше 23 миллионов.

На первом месте находятся США, на втором - Бразилия, на третьем - Индия, на четвертом - Россия, на пятом - Южная Африка.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 23 млн, умерли больше 800 тысяч человек.