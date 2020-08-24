В Италии подсчитывают ущерб из-за ливней

Из-за сильной грозы, обрушившейся на север Италии, в городе Верона повалило более 500 деревьев. Об этом, в воскресенье, 23 августа, передает телеканал РАИ-ньюс-24.

Местные СМИ показали кадры с полностью затопленными потоками дождевой воды улицами Вероны. Фотографии с последствиями грозы и дождя появились и в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Мэр города Федерико Сбоарина написал в соцсети, что на город "обрушилась невероятная гроза".

"Сильнейшие дождь и град превратили наш город в поле битвы. Понесены огромные убытки, размер которых мы представим в понедельник", - сообщил градоначальник.

Сообщается, что бригады службы спасения более 200 раз выезжали на вызовы жителей. Помимо самой Вероны пострадали и окрестности города.

Наибольший урон понесли сельхозугодья и, в частности, виноградники, которые побил град.