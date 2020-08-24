В Грузии автобус сорвался в пропасть, 12 погибших
В горах Грузии в пропасть свалился микроавтобус, 12 жертв, а трое человек получили серьезные травмы. Об этом сообщает Первый канал.
"12 человек погибли в воскресенье, 23 августа, в результате автокатастрофы в муниципалитете Душети (Грузия). Авария произошла возле села Бисо по дороге на Шатили", - говорится в сообщении.
Микроавтобус с пассажирами упал на каменистый склон с высоты около 80 метров, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
После получения сообщения об аварии на место происшествия отправили подразделения МВД, бригады патрульной и криминальной полиции, пожарных и спасательные команды со спецтехникой, бригады скорой помощи.
Тех, кто выжил, перевозят в больницу. Поиски людей продолжаются.
Параллельно проводятся идентификация пассажиров и другие оперативно-розыскные мероприятия.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре