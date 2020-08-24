Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 1421

За последние сутки в Грузии выявлено 10 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 1421 .

Отметим, в Грузии в настоящее время 7005 человек находятся на карантине, число активных больных - 255.

Сообщается, что число умерших от коронавируса достигло 17, выздоровели 1137 человек.