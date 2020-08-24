TikTok планирует оспорить исполнительный указ Трампа

Китайская социальная сеть TikTok планирует оспорить исполнительный указ президента США Дональда Трампа, который может привести к запрету ее использования на территории страны, если она не будет продана американской компании, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

TikTok планирует на этой неделе подать иск, в котором, как ожидается, будет говориться, что администрация Трампа не соблюдала надлежащую правовую процедуру, принимая исполнительный указ, давший TikTok 45-дневный период на поиск покупателя для американского бизнеса.

Согласно указу, по истечении 45 дней после даты его опубликования будут запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd., которая является владельцем TikTok.

Последующий указ Трампа дал компании 90 дней для завершения сделки.

В первоначальном указе говорилось, что TikTok представляет собой угрозу для экономики и национальной безопасности США. Американские чиновники опасаются, что китайское правительство получит доступ к данным пользователей TikTok, включая граждан США. Компания утверждает, что никогда не передает подобные данные властям.

Американская Microsoft Corp. сообщала, что ведет переговоры о покупке американского бизнеса TikTok. Кроме того, в покупке компании заинтересовались еще, как минимум, две компании - Twitter Inc. и Oracle Corp.

Microsoft планирует завершить переговоры, также касающиеся операций TikTok в Австралии, Канаде и Новой Зеландии, к середине сентября. При этом компания отмечает, что нет гарантий, что сделка состоится.

Ситуация с TikTok приводит к еще большему усилению напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

При этом основатель и глава Facebook Inc. Марк Цукерберг высказал опасения по поводу угрозы со стороны китайских технологических компаний и, в частности, TikTok еще прошлой осенью, пишет The Wall Street Journal.

В ходе выступления в университете Джорджтауна Цукерберг сказал, что TikTok не разделяет приверженность Facebook к свободе самовыражения и несет риски для американских ценностей и технологического превосходства.

Цукерберг высказывал аналогичное мнение на встречах с чиновниками и законодателями в ходе октябрьской поездки, а также несколькими неделями ранее во время визита в Вашингтон, пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники.