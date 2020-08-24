В Украине за сутки выявлено почти 1,8 тыс. случаев COVID-19

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1 тыс. 799 новых случаев инфицирования COVID-19, 22 ранее заболевших умерли, 289 человек выздоровели, сообщает в понедельник на брифинге министр здравоохранения республики, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

23 августа в Украине зафиксировали 1 тыс. 987 новых инфицированных COVID-19, 22 августа был установлен абсолютный антирекорд - 2 тыс. 328 случаев.

Количество инфицированных в Украине с начала пандемии составило на утро понедельника 106 тыс. 757 человек, выздоровевших - 52 тыс. 524, умерших - 2 тыс. 293. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 51 тыс. 524 человека, что на 1 тыс. 488 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой области (241), в Киеве (209), в Ивано-Франковской (170), Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141), Тернопольской (139) областях.