https://news.day.az/world/1264798.html В Грузии объявлен траур
В Грузии объявлен траур
25 августа в Грузии объявлен днем траура в связи с трагической автокатастрофой, в результате которой погибли 17 человек в муниципалитете Душети.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, соответствующее решение подписал премьер-министр страны Георгий Гахария.
Согласно решению, завтра на территории страны будут приспущены государственные флаги и почтена память погибших в автоаварии.
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