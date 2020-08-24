В Грузии объявлен траур

25 августа в Грузии объявлен днем траура в связи с трагической автокатастрофой, в результате которой погибли 17 человек в муниципалитете Душети.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, соответствующее решение подписал премьер-министр страны Георгий Гахария.

Согласно решению, завтра на территории страны будут приспущены государственные флаги и почтена память погибших в автоаварии.