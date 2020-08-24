На юг России обрушились ливни, камнепады и сели

Тройной удар стихии сейчас переживает Дагестан: ливни, камнепады и сели обрушились сразу на несколько населенных пунктов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, некоторые дороги за считаные минуты размыло. Тем, кто в этот момент ехал на машине, пришлось бросать свои авто. Еще несколько трасс вообще закрыты. Есть повреждения на местном газопроводе и электросетях.

Местные жители боятся, что будут новые сели и тогда есть риск оказаться отрезанным от большой земли.

Примерно так - вне времени и законов природы - ощущают себя жители села Куруш, где уже выпал снег. Белое покрывало легло сплошным слоем высотой в несколько сантиметров.