ВОЗ сообщила число стран, присоединившихся к партнерству по вакцинам от коронавируса

Сто семьдесят две страны присоединились к международному механизму COVAX ("Ковакс"), целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса, когда таковые появятся. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил о направленном им на минувшей неделе всем странам письме с просьбой присоединиться к партнерству по ускорению разработки средств против коронавируса. "По состоянию на сегодняшний день 172 страны участвуют в глобальном механизме COVAX", - сказал гендиректор. По его словам, сейчас "в портфеле насчитывается девять вакцин". "Мы работаем со всеми производителями вакцин, чтобы обеспечить всем странам, которые своевременно присоединяются к этим усилиям, справедливый доступ ко всем лицензированным и одобренным вакцинам", - констатировал глава ВОЗ.