https://news.day.az/world/1264877.html Израильский министр заразилась коронавирусом
Израильский министр заразилась коронавирусом
Глава Министерства репатриации и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата заразилась коронавирусом, сообщает газета Maariv. Она стала плохо себя чувствовать в пятницу, после чего сдала тест на COVID-19, который оказался положительным, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
После того как стало известно о заражении Тамано-Шата, депутат Мики Леви попросил двух депутатов от партии "Кахоль-Лаван", которые недавно контактировали с министром, покинуть заседание финансовой комиссии Кнессета. Решается вопрос об изоляции всех членов министерства.
В настоящий момент коронавирусом в Израиле заразились 102 663 человека, умерли 834.
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