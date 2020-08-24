Израильский министр заразилась коронавирусом

Глава Министерства репатриации и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата заразилась коронавирусом, сообщает газета Maariv. Она стала плохо себя чувствовать в пятницу, после чего сдала тест на COVID-19, который оказался положительным, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

После того как стало известно о заражении Тамано-Шата, депутат Мики Леви попросил двух депутатов от партии "Кахоль-Лаван", которые недавно контактировали с министром, покинуть заседание финансовой комиссии Кнессета. Решается вопрос об изоляции всех членов министерства.

В настоящий момент коронавирусом в Израиле заразились 102 663 человека, умерли 834.