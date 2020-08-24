В США разрешили лечить коронавирус плазмой крови

Регулирующие органы США выдали экстренное разрешение на использование плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения больных COVID-19, невзирая на отсутствие испытаний, подтверждающих эффективность такой терапии, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Плазма, жидкость бледно-желтого цвета, получается из крови путем извлечения из нее белых и красных кровяных телец. У людей, переболевших коронавирусом, она богата антителами к этому патогену. Плазма широко применяется для лечения инфекционных заболеваний с конца XIX века. Ею пытаются лечить и ковидных пациентов, однако эффективность такого лечения пока не подтверждена клиническими испытаниями.

Американское Управление по безопасности продовольствия и лекарственных средств (FDA) в своем решении выдать временную лицензию на применение плазмы крови указало на то, что уже более 70 тыс. пациентов получили плазму и не испытали негативных последствий, что свидетельствует о безопасности терапии.

Вместе с тем FDA указало, что для проверки эффективности плазменной терапии необходимы полноценные клинические испытания.

Провести испытания так, чтобы они соответствовали стандарту - рандомизированные, двойные, слепые, плацебо-контролируемые - на большой выборке пациентов пока не удалось. В США, в частности, многие кандидаты отказывались принимать участие, узнав, что могут получить вместо потенциального лекарства плацебо.

О временном разрешении на применение плазмы президент США Дональд Трамп предпочел рассказать сам на брифинге в Белом доме, заметив, что новая терапия позволит снизить смертность от коронавирусной инфекции на 35%. При этом New York Times отмечает, что неясно, откуда глава Белого дома взял эту цифру, в материалах, выпущенных FDA, ее не было.