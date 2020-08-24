Почти 160 человек задержаны после погромов в Париже

Полицейские задержали 158 человек в ходе беспорядков, организованных фанатами столичного футбольного клуба "Пари-Сен-Жермен" (ПСЖ) в центре Парижа после его поражения в финале футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает в понедельник прокуратура Парижа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Среди задержанных 49 несовершеннолетних. Согласно заявлению прокуратуры, 151 остаются под стражей, хотя утром глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщал о 148 задержанных, из которых 108 были под стражей. Задержанных подозревают в насилии в отношении представителя власти, беспорядках, краже при отягчающих обстоятельствах, участие в группе лиц, планирующих совершение правонарушений, и отказе подчиниться требованиям полиции разойтись.

В финальной игре Лиги чемпионов, состоявшемся в воскресенье, мюнхенская "Бавария" обыграла ПСЖ со счетом 1:0. Встреча проходила в столице Португалии Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш", автором единственного гола стал француз Кингсли Коман.

Еще до завершения игры столкновения болельщиков с полицией начались у парижского стадиона "Парк де Пренс", где велась трансляция матча. После его завершения фанатам была предоставлена возможность собраться на Елисейских полях, где, по указанию префектуры, вечером было перекрыто движение. Отдельные болельщики проигравшей команды решили прорвать оцепление в районе площади генерала Шарля де Голля, в результате чего полиции пришлось применить слезоточивый газ, а позже приступить к разгону агрессивно настроенных людей.

Кроме того, согласно сообщению префектуры, перед началом трансляции и в ходе матча сотрудники полиции инспектировали бары и кафе в районе Елисейских полей. Посетителей тех мест, где владельцы не могли обеспечить соблюдение дистанции и прочих профилактических мер, выводили на улицу, а сами заведения закрывали.