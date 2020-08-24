https://news.day.az/world/1264885.html Последствия шторма «Эллен» в Великобритании и Ирландии - ФОТО
Последствия шторма «Эллен» в Великобритании и Ирландии - ФОТО
На южное побережье Ирландии обрушился мощный шторм "Эллен", ранее бушевавший на территории Великобритании.
Стихия вызвала наводнения, отключения электроэнергии, на дорогах образовались завалы из деревьев. Объявлен красный последний уровень погодной опасности.
Day.Az со ссылкой на АиФ представляет кадры с места событий.
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